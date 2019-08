‘Me gusta compartir mi música, pero con trato digno’, decía Celso Piña

Ciudad de México.- Uno de los sueños del músico mexicano Celso Piña era llevar el sonido de su acordeón al Reino Unido, así lo declaró en una entrevista con Notimex en abril pasado.



El llamado “Rebelde del Acordeón” aseguró hace unos meses que el Reino Unido se estaba resistiendo.



"No lográbamos un buen acuerdo, pero por fin llegó un entendimiento y nos vamos a Londres el 23 de abril y eso nos llena de alegría no sólo a mí, sino a todo mi equipo, porque vamos a dejar huella y el Big Ben marcará el tiempo que pisamos la tierra de Los Beatles”.



Dijo que no viajaba por dinero a festivales como en el que se iba a presentar en aquel entonces, La Línea The London Latin Music Festival, del 25 de abril al 5 de mayo, sino por llevar su música y compartirla, siempre y cuando haya contratos justos y dignos.



"En una ocasión que íbamos a ir, nos dijeron que teníamos que dormir en el evento, que porque los hoteles estaban caros y tampoco se vale eso. Nos deben dar nuestro lugar, es una falta de respeto que nos quieran ningunear o que nos vean como limosneros”, sentenció.



En su opinión, algunos exponentes de este país no han sabido moverse para actuar fuera del país.



"Yo ya fui a China, Marruecos, toda Europa, Centro y Sudamérica, y muchos no pasan de Estados Unidos a México. Para mí es aleccionador y constructivo viajar y llevar mi música”, comentó.