Me ha costado que la gente crea en mí: Belinda

Belinda expresó, durante el segundo programa de La Voz Azteca, que sintió presión por parte de las disqueras para interpretar “canciones que no quería”.La intérprete que tiene publicados cuatro discos de estudio dijo que gracias a la apertura de las plataformas digitales siente la libertad de trabajar en sus propias creaciones, porque anteriormente las compañías musicales no le daban la oportunidad de explotar su talento.“Me ha costado que la gente crea en mí, me costó muchísimo que creyeran en mí. Siempre compuse mis canciones desde chiquita y me decían que no servían”, le dijo a uno de los participantes del reality show.Belinda aseguró que por el momento no tiene disquera y adelantó que próximamente “voy a saber mi música independiente”.Las declaraciones de la cantante surgieron a partir de tratar de convencer a Elías de unirse a su equipo; sin embargo, el aspirante a músico se fue con Ricardo Montaner.El más reciente álbum de Belindalleva por nombre Catarsis, de 2013, el cual publicó con Universal Music.