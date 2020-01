‘Me hackearon’, filtran video íntimo de Galilea Montijo

Ciudad de México.- Desde hace unos días circula en internet un video íntimo de la actriz, modelo y conductora Galilea Montijo en redes sociales en el que se le puede ver intentando ponerse un vestido negro, entallado, con pedrería.En las imágenes se pueden apreciar los senos de la conductora al descubierto, tras un descuido en el que intenta subir el vestido.De acuerdo con lo dicho por Galilea, este video tiene poco más de un año y se hicieron virales en redes sociales debido a que su teléfono fue hackeado pero ella no siente vergüenza pues no se ve nada explícito y además ella no estaba haciendo nada malo.´Me acaban de mandar un video donde se me sale una de las niñas (…) Dejen les cuento rápido que hace como un año que hackearon mi teléfono (…) Es de los videos que yo tenía en mi celular, no hay nada tampoco para asustarse, déjalas, ellas también quieren salir’, dijo la conductora.Sin embargo, Galilea sí considero inapropiado y de mal gusto compartir este tipo de videos.