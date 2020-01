¡Me hubieran mandado una cuerda para colgarme!: víctima de violación

"En lugar de mandarme una carta en donde el @Pontifex_es prefiere EL BIEN DE LA IGLESIA, EN LUGAR DEL BIEN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CLERICAL. ¡Me hubieran mandado una cuerda para colgarme en mi casa!", reprochó, en Twitter.

En lugar de que la @LegiondeCristo me hubiera mandado una carta en donde el @Pontifex_es prefiere EL BIEN DE LA IGLESIA EN LUGAR DEL BIEN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CLERICAL.



¡¡¡¡Me hubieran mandado una cuerda para colgarme en mi casa!!!! pic.twitter.com/ljf9oDPo92 — Analu Salazar (@Ana1uSalazar) January 14, 2020

"Y que primero para ellos va la institución católica y va la Iglesia antes que las víctimas siempre a favor de la institución, nunca favor de las víctimas", agregó en entrevista.



"¿Quitarle el derecho de oficiar misas?, tenemos que entender como sociedad que eso no es un castigo. A nadie que viole a un menor le quitan su cédula profesional. Tenemos muy mal establecido lo que es un castigo o lo que socialmente debe de ser una reprimenda", dijo.



"No estoy de acuerdo con su postura. Estoy muy molesta, porque aparte ni siquiera es que se lo hayan quitado, él solicitó su expulsión. Al menos eso es lo que dejan claro, que él solicitó la expulsión y que el Papa se la concede, pero le dice que se quede dentro de la congregación.

"Les quiero contar parte de mi historia. A mi nombre y a nombre de todas las niñas que fueron abusadas en aquel entonces en manos de este señor", inicia el relato en el que se ve una fotografía del padre Fernando Martínez Suárez.

"Yo soy una de esas víctimas que sale después de 20 años a señalar a su abusador. Sí existimos, sí somos reales, sí nos pasó. El Colegio conociendo los casos decidió callar, los padres de familias de las demás víctimas decidieron no creerle a sus hijas, pero yo conté con mis padres que siempre creyeron en mí y me validaron desde el primer momento", contó.



"Ellos no están articulados para atender a las víctimas como es debido, ya que cada Obispo se encarga de su diócesis o de su congregación, entonces ni uno tiene por qué avisarle al otro, entonces a mí me parece que es estéril. Desde el día 1 de mi comunicado, el día de 2 mayo emitieron un comunicado (Legionarios) en donde decían que el padre ya no iba a dar misas. Es una burla", calificó.



"Fernando tiene 80 años, ya no oficiaba misa, ya no tenía labores sacerdotales públicas, está en una casa de retiro en Italia, de los Legionarios y va a seguir en esa casa porque una cosa es que lo retiren del estado clerical, pero sigue siendo parte de la congregación", expuso.

"Aunque la legislación en términos generales no se pueda aplicar retroactivamente, lo que aquí se está buscando garantizar es justo la posibilidad del derecho a la justicia para las víctimas. La afectación que provocó ese delito, te siguen en el tiempo, hasta el día de hoy. El delito como tal lo pudo haber cometido hace 20, 25 años, pero la afectación que les provocó a sus víctimas se mantiene en el tiempo y se mantiene en sus vidas hasta el día de hoy", consideró.



, quien en su niñez fue, reprochó que los Legionarios lo retiraran del sacerdocio "por el bien de la Iglesia".. Se retira a los 80, casi a los 81 años, eso no es un retiro voluntario.y que la Santa Sede, porque ellos dicen que son palabras del Papa, me ha derribado a mí como ser humano, porque quiere decir que yo estoy muy por debajo de la institución", cuestionó en entrevista con REFORMA.Ana Lucía, conductora de radio y televisión,, Quintana Roo, del cual el sacerdote era director.La mujer, que afirma que fue abusada sexualmente entre 1991 y 1992, refirió queTambién comentó que"Rogelio Cabrera y Alfonso Miranda y el otro curita ya dijeron que eso no es de ninguna manera un privilegio, y a mí me parece que", añadió.La congregación emitió el lunes un comunicado en el que informó que se acreditó que, por lo que se promovió que perdiera su condición de sacerdote, peroAna Lucía Salazar fue la primera mujer en denunciar a un integrante de lospor pederastia de forma pública, pero su denuncia fue ignorada desde hace 28 años.El 1 mayo de 2019, en el marco de denuncias de, en sus redes sociales contó públicamente su historia.Contó que habló ante sus padres y éstos fueron a reclamar a la dirección del Colegio Cumbres, peroReclamó que en vez de actuar se haya protegido al pederasta, pues del Colegio Cumbres de la Ciudad de México, donde también fue denunciado, lo trasladaron a Cancún y de ahí a Salamanca.Refirió que ahoray aclaró que si no ha presentado una denuncia ante la Iglesia, es porque ante ellos no tiene confianza.Pidió acciones firmes de parte de la Iglesia y de las autoridades del Estado.Después de Ana Lucía Salazar, en noviembre del año pasado,realizaron una conferencia de prensa en la que contaron su historia de abusos por parte de Martínez.En tanto, David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social quien defiende a dos víctimas de Fernando Martínez, refirió que hay indignación y coraje entre sus defendidos, pues éste sigue gozando de las comodidades ofrecidas por una organización millonaria.que ha tenido durante los últimos 50 años. No tiene mayor relevancia el que lo hayan expulsado del estado clerical", dijo.El defensor apuntó que además no existe transparencia en esta determinación, pues aclaró, que en otros casos tomados contra sacerdotes las expulsiones no son por delitos como pederastia, sino por no rendir cuentas.Resaltó que con respecto a la prescripción del delito, elfue reformado hace dos años, y el abuso sexual contra menores de edad es imprescriptible, por lo que señaló, presionarán para que el Legionario enfrente sanciones penales.