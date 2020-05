‘Me impuso lo que él quería, no era libre’, Aislinn habla de Eugenio Derbez

Escuchar Nota

“Estamos tan acostumbrados a controlar a los hijos, para empezar estamos tan acostumbrados a que a nosotros mismos nos controlaron tanto desde chiquitos, nos dictaron exactamente qué comer, qué hacer, con qué te tienes que vestir, todo era lo que diga el papá o la mamá, lo cual me parece una aberración", expresó Aislinn.



“Ahorita yo que lo estoy viviendo con mi hija, tiene dos años, es todavía miniatura, pero ya empieza a tener decisiones, ya me empieza a decir 'yo no quiero comer', por ejemplo, le he ofrecido todo tipo de comida, no hay poder humano que la haga comer carne", afirmó.



“A veces yo como pescado, le ofrezco pescado y lo escupe. Ella come todo tipo de frutas, verduras, legumbres y muchas veces no come lo mismo que yo, pero yo la tengo que respetar, porque hay una parte en que si la veo sana, y veo que está bien y veo que no se enferma y le pregunto al doctor '¿qué opinas?' y me dice 'no hay problema' y la veo bien, me gusta respetar eso", señaló.



La famosa actriz,, en su más reciente podcast,, confesó que sentía que durante su niñez su padre, Eugenio Derbez, y su madre la oprimían bajo una tiranía y no la dejaban ser libreLa famosa actriz,, en su más reciente podcast,, afirmó que se sentía bajo una tiranía cuando era una niña pues su padre, Eugenio Derbez, y su madre le imponían sus pensamientos lo que ella debía de vestir y comer, sintiendo que no era libre.Es por ello que ella ha decidido desde que nació su única hija con Mauricio Ochmann, Kailani, que la dejaría "ser libre" y "conocerse" a sí misma mediante sus acciones y decisiones, sin imponerle que coma algo que no le gusta o vista como no quiere.El dejarla hacer todo eso para ella es un gran orgullo y logro pues siente que la deja explorar sus propios sentimientos, le da poder y confianza sobre ella y le permite que sepa quien es sin que dude, además de que lo ha platicado con un experto que le ha dicho que si esta sana todo está bien.Comparó la situación con su niñez, refiriéndose a que sus dos padres le imponían sus pensamientos, deseos y costumbres que tal vez ella no deseaba, sintiendo que no era libre y por ello quiere que su hija lo sea.