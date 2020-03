‘Por mis hijos me quedé a dormir con mi agresor’, acusa esposa de Milton Martínez

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A través de un video difundido en las redes sociales, Claudia Sifuentes denunció la agresión de la que se dice víctima por parte de su esposo, el reportero digital, Milton Martínez.



De acuerdo a su testimonio público, la mujer afirma que al no permitir las autoridades sacar a sus hijos del domicilio familiar, tuvo que quedarse a dormir con su agresor, el pasado lunes por la noche, día en que supuestamente Milton se apersonó en el domicilio que tenían en común para exigir su desalojo y la custodia de sus dos hijos, toda vez que están en un proceso de divorcio desde hace dos meses.



Zócalo Saltillo y Tele Saltillo establecieron contacto vía telefónica con Milton Martínez para conocer su versión sobre las acusaciones que su esposa hace en su contra en este video y prometió reportarse.







La presunta víctima señaló que su ex pareja utilizó sus influencias para no ser detenido, además lo acusó de sustraerle las llaves de una automóvil de su propiedad.



Claudia Sifuentes sostuvo que su esposo consiguió una orden judicial exprés para quitarle la guardia y custodia de sus hijos, por lo que solicita la intervención de los tres niveles de gobierno, e hizo énfasis en la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.