‘Me quieren muerto’: AUDIO de Michael Jackson revelaría que sabía de red de pedofilia

“No es el gobierno, es más que el gobierno. Ya no me importa mi vida, yo solo quiero que mis hijos estén bien”, expresa Michael.



Yo this #Anonymous Guy just released and proved Michael Jackson was Killed ️ just watch pic.twitter.com/eu1lP56YKT — 冷たいいつき(@JtDripAlot) June 1, 2020

En el audio filtrado, el astro de la música pop; cabe destacar que esta llamada la hizo días antes de su muerte el 25 de junio de 2009; de acuerdo con las fuentes extraoficiales.En plena pandemia de coronavirus, los hackers de Anonymous decidieron dar a conocer algunos secretos del gobierno, grupos religiosos e incluso grandes figuras de la cultura popular mundial; como en el caso de Jeffrey Epstein.Así fue como Michael Jackson expresó su temorDesde hace varios años comenzaron a surgir este tipo de teorías que asegurarían que el rey del pop no habría muerto de manera natural y alguien habría intervenido para acabar con su vida.De acuerdo con The Independent,En el audio se le escucha decir a Michael Jackson: “No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que… se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí”.En la grabación se le escucha decir que podrían dispararle, apuñalarlo o incluso ponerle una trampa para hacer pasar su muerte por una sobredosis.Este es el audio que se hizo popular tras filtraciones de AnonymousEsta grabación abre la puerta a nuevas especulaciones mucho más sombrías, considerando las situaciones que ahora se saben sobre diversas personalidades de Estados Unidos.Pese a la polémica, muchas personas consideran que este audio no es veraz.