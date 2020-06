‘Me salvé gracias al oxígeno que le quitaron a un hombre de 84 años’

Escuchar Nota

“El 11 de marzo estábamos 30 enfermos en la lavandería del Hospital Civil de Brescia, que utilizaban para ingresar enfermos afectados por la Covid-19. Había sólo tres bombonas de oxígeno. Sin comida ni mantas y un baño para todos. Peor que ciertos hospitales de Burundi, país que conozco bien".

"Estábamos treinta enfermos y solo había tres cilindros de oxígeno. Junto a mí había un mantuano de 84 años conectado al respirador. Me dijo que él estaba deseando volver a casa para cocinar un risotto con salamella para sus nietos. Una noche empeoró, lo cargaron en una ambulancia y me dieron su bomba de oxígeno".

"Necesitábamos servicios de emergencia adicionales, que no estaban garantizados".

, reveló, un político italiano que sobrevivió al Covid-19.Sberna denunció las condiciones del hospital en el que estuvo ingresado:En una entrevista con, Sberna explicó en detalle cómo experimentó la enfermedad, desde la aparición de los primeros síntomas hasta la recuperación.Su odisea comenzó el 7 de marzo, cuando aparecieron los primeros síntomas: "Me ardían los pulmones y la garganta, tenía fiebre de 39 grados y, a pesar de las inyecciones de antibióticos, no estaba mejorando", dice.Ante la insistencia del médico, el 11 de marzo fue al"Pensé que me estaba muriendo, que nunca volvería a ver a mi esposa y mis cinco hijos", agrega.Tras vencer al coronavirus,El ex diputado subraya que no cuestiona el compromiso de las enfermeras. Su ira se dirige más bien a la administración del hospital y a quienes administran el sistema de salud en Lombardía.