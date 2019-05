Me saqué la lotería con el IMSS: Zoé Robledo

Recordó que hace seis años visitó por primera vez las instalaciones de La Lotería como senador de Chispas, donde hubo un billete conmemorativo por el asesinato de Belisario Domínguez.“Esa coincidencia me emociona, vuelvo aquí con nuevos encargos, con nuevos tiempos, pero con las mismas convicciones. Hoy como director general del IMSS hay quienes han dicho que me saqué la rifa del tigre, se equivocan, me saqué la lotería, el premio mayor es ayudar a quienes menos tienen”, subrayó.Robledo destacó la presencia del director de Segalmex, Ignacio Ovalle y destacó las acciones que se emprenderán desde ese órgano para apoyar a los más pobres.Antes, Ernesto Prieto, director de la la Lotería Nacional, dijo que es importante destacar que cada gobierno tiene estrategias específicas para poder cumplir con sus objetivos, la actual administración los tiene bien delineados: combatir la corrupción y establecer la austeridad republicana cómo una forma de gobierno.“En este sentido, no hay cabida en esta administración, para quienes no comparten estas directrices, ante todo, por encima de todo en este gobierno siempre estarán incluidos los que menos tienen”.Por ello, agregó, el programa IMSS Bienestar resulta trascendental al operar y otorgar servicio médicos a 12.3 millones de personas.Con información de Milenio