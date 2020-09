Me siento bien: mexicano comparte experiencia con vacuna contra el Covid-19

Escuchar Nota

"Nos previnieron que debemos de llevar un control de nuestra temperatura, si nos sentíamos bien, si tenemos dolor de cabeza y estamos rellenando cada día un diario de lo que es la evolución y en siete días tengo que ir de nuevo al hospital", mencionó.



"Tengo un montón de motivos para hacerlo, mis hijos, mis padres, y también gente que no conozco, creo que debemos de hacer algo por los demás".



"Me siento bien, lo cual para mí es una buena noticia porque si desarrollo anticuerpos eso quiere decir que la vacuna puede ser un éxito", dijo.



Estoy llevando mi vida normal, no tengo que hacer nada especial , me explicaron que tengo la obligación de llevar mi vida como lo hacía antes, debo de tomar las medidas de seguridad que nos han pedido, mencionó Ernesto Herreraen el Hospital de la Princesa en Madrid, España.Destacó que la decisión de aplicarse la vacuna experimental contra el covid-19 fue porque "alguien tenía que hacerlo, los ciudadanos debemos de tomar la responsabilidad y la solidaridad que tenemos con los demás".Mencionó que para poder ser candidato a la vacuna le hicieron estudios y un reconocimiento sobre las enfermedades que ha tenido y antecedentes graves, así como no haber tenido coronavirus antes.Puntualizó que el estudio de la eficacia de la vacuna dura un año y dos meses y consta en total de tres dosis con distintos plazos y con distinta cantidad.Pidió a la población ser responsable y que se siga cuidando, "algún día vamos a tener la vacuna, pero por el momento debemos de cuidarnos y cuidar a los demás".