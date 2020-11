‘Me siento fatal’: Madre de Eleazar Gómez se disculpa por no aparecer

Escuchar Nota

"Una disculpa a todos, yo quería estar con ustedes pero de verdad me siento fatal, no puedo caminar, la presión se me bajó y no puedo ni hablar...entonces posteriormente grabaré un video se lo haré llegar a todos", dijo la señora Melisa visiblemente afectada.

"Me enteré que cuando se presumió que Eleazar iba a ser liberado, la mamá inmediatamente fue al lugar y en medio de la prensa la señora se calló, y la que habló fue la sobrina", indicó.

"Entendemos que el dolor de una madre es uno, pero hay una víctima de Eleazar que sufrió. Esperemos que la mamá de él se mejore en su salud".

"Aquí estamos buscando justicia y que se haga lo correcto", declaró Karam al programa matutino "Venga La Alegría", sin embargo no quiso responder si se trataba de una denuncia por agresión física, "prefiero que mis abogados te digan específicamente los detalles de la denuncia", dijo.

"Falta empatía en nuestro país (y) mucho conocimiento acerca del tema de la violencia, lo que es salir de un círculo de ella y lo difícil que es", aseguró la mexicana con raíces libanesas que se describe como feminista en su cuenta de Instagram, quien también declaró que "nadie es alguien para juzgar" y que nunca es tarde para denunciar a los agresores.

"Espero que con esto, todas las personas, no sólo las que sufrimos con Eleazar, sino las mujeres se animen para alzar la voz, porque esto es lo que se tiene que hacer para cambiar las cosas", concluyó Karam.

De acuerdo a la periodista ella está muy afligida, muy triste, por toda esta situación. Eleazar Gómez sostuvo el jueves por la tarde una audiencia por acusación de violencia familiar que presentó la cantante peruana Tefi Valenzuela. Mientras tanto, a un costado se encontraba la modelo Jeanette Karam, expareja del actor en la La también estudiante de Relaciones Internacionales estaba acompañada por su representante legal quien también se negó a revelar el motivo de la denuncia. Sin embargo, el abogado de Karam sí aclaró que esta nueva denuncia contra Eleazar Gómez corresponde a un proceso distinto al caso de Stephanie Valenzuela. Actualmente, Eleazar Gómez se encuentra en el Reclusorio Norte por presunta violencia familiar. Durante la audiencia de ayer, la prima del actor, Yanira Díaz dijo que "no se vale" lo que hace la cantante, pero aseguró que no justifica lo que hizo su familiar.