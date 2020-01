‘Me siento muy triste por lo sucedido en Torreón’, dice Tatiana

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- La cantante Tatiana lamentó lo ocurrido hoy en el colegio Cervantes de Torreón, en donde un menor de 11 años hirió con un arma de fuego a seis personas, mató a su maestra y luego se suicidó.



"Me siento muy triste por lo sucedido en Torreón, Coahuila. Luces se apagaron el día de hoy. Por favor, cuiden el contenido que consumen los niños, no los hagan crecer antes de tiempo, promuevan la Mochila Segura, cuídenlos.".



Además, la intérprete pidió a los padres de familia estar atentos de sus hijos.



"Es importante que los niños tengan alguien en quien confiar para externar sus emociones, sin sentir miedo por eso. Evitemos actos de violencia, los niños no tienen la culpa", posteó en su Facebook.