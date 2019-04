Me torturaban por órdenes de Miranda de Wallace: Salgado

Es el momento de la verdad. Gracias a @ricardomraphael por este espacio de #LibertadDeExpresión para hablar sobre la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace creado desde el Edo. Espiral - El caso Wallace (primera parte) (12/12/2018) https://t.co/h1cdECKYbH — Guadalupe Lizarraga (@gpelizarraga) 15 de diciembre de 2018

La senadora de Morena, Nestora Salgado García, acusó a Isabel Miranda de Wallace de entrar a la prisión en la que se encontraba privada de la libertad para ordenar a los custodios que la golpearan y torturaran física y psicológicamente.“Se me torturaba diariamente por órdenes de la señora Isabel Miranda de Wallace, una tortura psicológica, que yo no sé cuanta fortaleza me dio Dios […] porque aguantar una tortura de ese tamaño no es fácil, padecí la influencia negativa de la señora Isabel Miranda de Wallace, con funcionarios de la Procuraduría de Guerrero, con funcionarios del procurador Iñaki Blanco, de constantes ataques que se me reavivaron en contexto electoral, señalándome, denunciando cosas que no ocurrieron, nadie merece esto, nadie merece ser calumniado y perseguido por alguien que tenga poder”, expresó Salgado García.En el anuncio participó la periodista Guadalupe de Lizárraga, quien también denunció agresiones de Miranda de Wallace, al igual que la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, a quien se le pidió no mencionar el nombre de Isabel Miranda y su hijo, pues podía pasar algo grave.“Ella tuvo la injerencia de ante un juez federal, cuando ya Nestora tenía la libertad, Isabel Miranda se metió y habló con el juez y prensa para pedir que no saliera en libertad Nestora Salgado, eso le costó a la senadora un año tres meses , entraba a discreción por la autorización de Renato Sales Heredia a los penales y torturó y coordinó la tortura de tres de las víctimas, de tres de los inculpados, participar directamente es con escupitajos, cachetadas, tortura psicológica y de decir donde les dieran lo toques eléctricos”, dijo Guadalupe Lizárraga.De acuerdo con Notimex, la organización “Alto al Secuestro A. C.”, fue fundada por Isabel Miranda de Wallace, luego del presunto secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace.