‘Me viene siguiendo la policía, ayúdame a salir de aquí’, dice violador serial a sus víctimas

"Me viene siguiendo la policía, ayúdame a salir de aquí" eso es lo que les dice el violador a todas sus víctimas mientras las abraza y les acerca un cuchillo a las costillas.

UN VIOLADOR SERIAL de MUJERES, LIBRE en CDMX

Suma ya 22 ataques consumados.

Ningún otro sumó tantas víctimas.

Las amenaza con navaja y las ataca.

La @FiscaliaCDMX cree q es un ex reo.



Su rostro, modo de operar, lugares, días… este miércoles con @franciscozea en @ImagenTVMex pic.twitter.com/t2HJsptsyx — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 23, 2020

Un sujeto que es, hasta ahora se sabe que ataca a mujeres desde el año 2012, al menos se sabe que tiene en su haberEste sujeto, sus víctimas no tienen un perfil físico en específicos. No tiene que ver incluso con su vestimenta.Enseguida las lleva a un lugar oscuro como parques, zonas boscosas, debajo de puentes peatonales e incluso estacionamientos y ahí las viola sexualmente.Las mujeres víctimas de este violador lo describen como unEl mapa que han logrado establecer las autoridades es que. Pero también ha violado a mujeres en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y en Benito Juárez.Se cree que es unporque entre parte del 2012 y 2019 no hubo ningún ataque, se cree que un tiempo estuvo encarcelado y al salir volvió a atacar.La mayoría de los ataques los comete después de las 6:30 de la tarde, pero también antes del amanecer; y principalmente los jueves.Se sabe que el sujeto es temeroso, es decir