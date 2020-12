Médico del IMSS BC vence al covid-19, luego de estar 13 días intubado

Escuchar Nota

Tras permanecerpor complicaciones de covid-19,adscrito al Hospital General de Zona (HGZ) No. 8, en Ensenada, Baja California, pudo pasar estagracias a la atención que recibió de sus compañeros y compañeras, quienes le salvaron la vida.Campa Jáuregui, quién tiene 25 años de servicio en elllegó un jueves a trabajar por la mañana, suponiendo que se encontraba en buen estado de salud pero con un poco de alergia..“Nunca hubiera imaginado que pasaría los próximos, requiriendo del apoyo del equipo técnico y humano especializado para salir adelante”, indicó.En su caso, el covid-19 se presentó de manera súbita, al sentir cansancio inusual pidió la opinión de sus compañeros del área de Urgencias y después de, e iniciar con problemas respiratorios, fue internado de inmediato.Recibió la atención inicial, no obstante,con un diagnóstico grave; por tal motivo, tuvo que ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos.Transcurrieron 13 días en esa condición pero, afortunadamente,sin malos hábitos ni enfermedades, según narró el médico.Indicó que fueron dos semanas de las que no tiene ningún recuerdo, sin embargo,del personal del HGZ No. 8 le permitieron volver en sí y superar la fase más crítica de la enfermedad.por la atención que recibí, estoy enterado de todo lo que hicieron por mí para salir adelante de esta enfermedad y de lo que aún me siguen ayudando”, manifestó.El doctor Campa mencionó que se siente afortunado de estary en su compañía iniciar la rehabilitación física y respiratoria.