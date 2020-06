Médico llora al ver la foto de su esposa y recordar a su padre; ambos murieron por Covid

Escuchar Nota

“Es algo que no le deseo a nadie, pero mis hijos y demás seres queridos, me dan la fuerza para salir adelante”, sostuvo el médico, quien reveló que también su mamá y sus dos hijos fueron víctimas de la enfermedad.



“Para mí fue muy duro estar en el piso y ver llegar a mi padre. Por supuesto que lloré, porque yo sabía lo que venía”, aseguró. Para mantenerlo con vida lo intubaron. Las posibilidades de sobrevivir eran pocas.



, quien no pudo celebrar el Día del Padre de la mano de su esposa, su compañera de vida, la madre de sus hijos; y tampoco pudo abrazar al suyo, pues el covid-19 arrebató la vida de ambos., asegura que mantiene la fortaleza para seguir combatiendo el virus que cobró la vida de sus seres queridos.Fue durante el homenaje que se rindió a los médicos, y personal de salud que perdieron la vida en la lucha contra el Covid en el Hospital Móvil de Monclova, en donde Miguel Llanes no pudo contener las lágrimas al ver la fotografía de su esposa, de oficio paramédico, y recordar también la pérdida de su padre.El galeno relata como a mediados de marzo, tuvo contacto con pacientes y personal del Instituto que se contagiaron, por lo que decidió realizarse una prueba, que por fortuna dio negativa.Al iniciar la reconversión del hospital, nació el modelo de atención a pacientes y el 4 de abril; se formó el primer equipo Covid en el país, y como especialista en urgencias, se integró en automático.; sin embargo, no se daba por vencido, había que atender a 32 pacientes, 14 de ellos estaban intubados. En un inicio había incertidumbre, pero también un equipo multidisciplinario muy valiente al frente de batalla.Entre el 10 y 11 de abril, mientras se esmeraba en salvar la vida de pacientes hospitalizados, en su casa, su padre, su madre y su esposa empezaron a manifestar síntomas de coronavirus.Fiebre, tos y dolor muscular se hicieron presentes, pero Llanes Ramírez estaba asintomático y seguía con sus funciones en el nosocomio. El panorama cambió para su familia cuando su padre empezó a sufrir problemas de respiración y tuvo que hospitalizarse.Tras confirmarse que su padre era un paciente covid, se ordenaron las pruebas para los demás integrantes de la familia y todos resultaron positivos.Narró que su padre ingresó el 18 de abril por la noche y murió tres días después. Era de noche y sintió que el mundo se le venía encima. El 21 de abril, horas antes de que su padre falleciera, se hizo una segunda prueba, esta vez resultó positiva.. Estuvo 20 días, 19 bajo sedación y con apoyo ventilatorio.Ella falleció el 11 de mayo, otro duro golpe a su fortaleza. Para ese entonces ya se había reincorporado a su trabajo, después del aislamiento y un examen que dio negativo., expresó entre lágrimas.cuando estudiaban medicina; pronto se hicieron novios y se casaron el 3 de agosto de 2012, tiempo después tuvieron dos hijos, Andrea y Jesús.En Monclova, ella ingresó a la Cruz Roja, donde laboró como paramédico; su deseo siempre fue ayudar.Con un emotivo reconocimiento a los médicos y enfermeras que perdieron la vida en la primera línea covid, el gobierno municipal de Monclova y el Gobierno de Coahuila rindieron homenaje de quienes combatieron desde el inicio esta pandemia en el primer Hospital Móvil instalado en esa ciudad.Ahí, aparecieron los nombres y fotografías de los héroes de bata blanca, las doctoras Elsa María Amaya Cruz, Emilia Cantú Camarillo, Rosa Idalia Martínez Díaz, los doctores Roberto Frías y Gualberto Reyes de la Cruz, así como Mario Trejo Garnica, subdirector administrativo, quienes perdieron la vida luchando contra el covid-19 y salvando la vida de sus pacientes.Con información de Milenio | Jessica Rosales