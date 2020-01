Médico que viajó a Wuhan para investigar el coronavirus resulta infectado

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Uno de los médicos que participó en la investigación del brote de un nuevo coronavirus en China resultó infectado, sin embargo, no detalló la forma en la que pudo haberse contagiado.



Wang Guangfa, director del Departamento de Medicina Pulmonar del Primer Hospital de la Universidad de Pekín, viajó junto a un grupo de expertos a la provincia de Wuhan, lugar en el que presuntamente se originó el coronavirus.

El médico reveló a una cadena de televisión por cable haber sido diagnosticado con la enfermedad, de acuerdo con la agencia Reuters.



Detalló que ya está recibiendo tratamiento y que recibirá pronto una inyección, sin embargo, no dio explicaciones respecto a la forma en la que pudo haberse contagiado.



Desde que apareciese el primer caso a finales de diciembre, la información sobre el virus ha sido escasa, debido en parte a la falta de transparencia de las autoridades chinas, que en un principio declaró que el origen podría estar en un mercado de pescado y marisco de Wuhan -ciudad sin costa-, aunque no han trascendido más detalles como, por ejemplo, qué animal podría estar en el origen.



Nueve personas han muerto y 291 han contraído el virus en China, informó la Comisión Nacional de Salud el martes.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que “lo más probable es que una fuente animal sea la fuente primaria de este brote de nuevo coronavirus”. Mañana, tras una reunión de expertos, definirá si debe declararse la emergencia internacional por riesgo para la salud pública.