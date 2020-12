Médico saltillense gana amparo y podrá mantener confinamiento

Escuchar Nota

La resolución para el expediente 1377/2020 fue emitida el pasado 11 de diciembre, donde en el documento el quejoso señala “como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de aplicar las medidas sanitarias y preventivas en su centro de trabajo, así como negarle el resguardo domiciliario como medida prevención”.



“Aquí hicieron un acuerdo estatal entre el sindicato nacional y la autoridad, de que ya regresaran todos a trabajar cuando lo podían hacer desde sus casas. Nosotros tenemos también un amparo que iniciamos desde marzo, precisamente por la violación al decreto presidencial, por la falta de insumos y capacitación al personal, nuestro juicio de amparo indirecto es el 556/2020 en el cual aún no tenemos respuesta de ese amparo”, detalló Tulio Dante.



, logro obtener un amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra la Secretaría de Salud en Coahuila, el cual le permite no presentarse a laborar y mantenerse en confinamiento como medida preventiva ante la pandemia del Covid-19., para permanecer en su domicilio, como lo establece el acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que personas mayores de 60 años que cuentan o no con una enfermedad o con la toma de medicamentos inmunodepresores., Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de los Servicios de Salud(SUTRESSAC), señaló que este amparo abre un parte aguas para quienes laboran en los hospitales del estado, y que desde el mes de agosto regresaron a sus puestos por la firma de un acuerdo entre las autoridades., aún no tiene una resolución, a pesar de que la audiencia se llevó a cabo el 24 de noviembre, por lo que esperan pronto tener buenas noticias para sus agremiados, donde al menos el 35% cuenta con alguna condición de salud o supera los 60 años, y que los coloca como población de riesgo ante el Covid-19 y aun se encuentran laborando.