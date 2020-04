Médico vende botana tras ser rechazado para sustituir a personal del IMSS por Covid

Escuchar Nota

"Sí, la verdad es que ahorita no sólo yo, todos los negocios no tienen gente y nosotros no somos la excepción”, dijo.



"La principal es unirnos entre los colegas para socorrer a la población o a los menos o más necesitados. Ésa es la fundamental y, la segunda y no menos importante, sobre todo por la economía que ahorita estamos padeciendo, es todos los que estudiamos esto, esta carrera, como que nuestro anhelo principal es pertenecer a un instituto, llámese IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud que ahorita ya tiene otro nombre”, destacó.



"Originalmente es provisional por 6 meses, pero claro que nos encantaría una plaza ya fija, es ya el trabajo seguro, el sueldo seguro, pero prácticamente ya no tenemos que buscar los pacientes, como es mi caso ya los pacientes están fijos, el sueldo es fijo, las prestaciones son fijas. En este caso, en el negocio propio, es pues estar recabando pacientes”, insistió Alfredo.



"Aproximadamente atendí a mil de los cuales nada más requiero 600 aproximadamente. Ahorita ya se cerró la convocatoria. Ya terminé, sin embargo, la gente que todavía está en espera le estoy pidiendo su número telefónico, que me deje su documentación, por si hubiera otra situación de reclutamiento. Mucha gente que viene sí efectivamente viene por la necesidad de trabajo, la necesidad de un empleo, pero también gente que se ha acercado a decirme quiero ser solidaria con nuestro país”, destacó Guadalupe Camarillo Martínez, secretaria General de la Sección 33 del Sindicato del IMSS.



, acudió a la convocatoria del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para sustituir a personal durante la cuarentena por coronavirus, y al ser rechazado, puso un puesto de botanas.Ortiz Camacho tiene su consultorio particular y una farmacia en la colonia José López Portillo, de laCobra 40 pesos por consulta y la crisis económica, a causa del coronavirus, ha hecho que no tenga pacientes.en busca de una plaza de las que se ofertaron para sustituir al personal que está en cuarentena.Desde que se abrió la convocatoria el pasado lunes, cientos de médicos, enfermeras, laboratoristas, radiólogos y hasta personal de limpieza se formaron afuera de las oficinas de la sección 33 del IMSS con la esperanza de poder ocupar un puesto.Guadalupe Camarillo Martínez, secretaria general de la Sección 33 del Sindicato del IMSS, en la encargada de realizar las entrevistas y recibir la documentación de los aspirantes.Nos explicó que la convocatoria rebasó las expectativas y las plazas se ocuparon en tan sólo dos días .Las personas que fueron reclutadas trabajarán en los hospitales del IMSS de la zona norte, como son el Hospital de la Raza y las clínicas de zona en Zaragoza y Aragón., donde junto con su esposa instaló un puesto de chicharrones y esquimos que, dijo, ha sido de gran apoyo para completar la renta.Aquí para solventar la economía familiar hay que quitarse tantito la bata, arremangarse y, pues, entrarle, sacarle al producto. De repente a mí me ha tocado despachar los chicharrones ir a dejar con los vecinos un esquimo”, concluyó el médico Ortiz Camacho.Con información de Noticieros Televisa