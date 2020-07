Médicos amenazan con protesta nacional para el 1 de agosto

Escuchar Nota

“Exigimos la reinstalación de diez compañeros que fueron despedidos por exigir insumos médicos“, señaló Rafael Soto Cruz, enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y vocero del movimiento.

“Hay miles de trabajadores de la salud que viven bajo un sistema de contratación precaria“, lamentó Soto Cruz.

“No nos dan protección si no atiendes área Covid, solo nos dan un cubrebocas que ni siquiera es de grado quirúrgico”, señaló una cirujana del Hospital General de Zona Número 24 del IMSS en Troncoso.

Luego de que un grupo de médicos y enfermeros se manifestó la tarde del miércoles en diversos puntos de la Ciudad de México en, y tras no llegar a ningún acuerdo, el personal médico aseguró queEl personal de laprotestó para exigir garantías laborales y de protección personal para enfrentar la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2.Los manifestantes, entre los que se encontraban médicos, enfermeros, camilleros y demás personal de salud de instituciones como el IMSS, la Secretaría de Salud federal y de Ciudad de México y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se unieron a las protestas que se extendieron por trece estados del país.Entre las reivindicaciones se incluyen queLos manifestantes aseguraron que,La especialista denunció que en su hospital“porque en piso nos han mezclado a pacientes con neumonías atípicas y Covid”, afirmó.Agregó que a los médicos cirujanos no se les está pagando el riesgo infecto-contagioso, que debería aplicar a personal de salud que está en contacto con pacientes que padecen infecciones como VIH, Hepatitis y, ahora, Covid-19.Del mismo modo, explicó que, pese a que se contagian en los hospitales, por lo que no se les paga al 100 por ciento la indemnización como debería.Señaló que en México la profesión es hoy un riesgo “es difícil y lamentablemente es una profesión que hasta el día de hoy no se valora”, lamentó.De acuerdo con los manifestantes, se estima queEntre las demandas que entregaron a las autoridades de salud, los manifestantes pidieron también que haya unAdemás de que se reconozca la incapacidad otorgada a los contagiado por Covid-19 o la muerte como riesgo de trabajo y no como enfermedad general.Del mismo modo,