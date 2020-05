Médicos de Coatzacoalcos se amparan contra labores, ante la falta de insumos

Escuchar Nota

Más restricciones en Veracruz contra movilidad

Un total de 12 médicos del hospital regional Valentín Gómez Farías, de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz , perteneciente a la Secretaría de Salud estatal, promovieron un juicio de amparo para dejar de trabajar debido a la falta de equipo para atender a pacientes con Covid-19 y a fin de que no tengan riesgo de contagio, pues ya existen cuatro infectados.El secretario general del sindicato de los trabajadores de , las autoridades no atendieron los reclamos de dotarlos de equipo de protección, por lo cual se vieron obligados a interponer un amparo.Destacó que además de los 12 médicos que tramitaron el amparo, esta semana otros 10 abandonaron sus puestos de trabajo y las áreas de urgencias y hospitalización se quedaron sin galenos.Un juez federal dictaminó que 12 compañeros ya no se presenten a laborar en el área de Covid-19, no es porque no quieran venir, ellos se han reunido con nosotros y nos han dicho que están en la mejor disposición de trabajar, de atender al paciente pero con lo mínimo, como lo marcan los lineamientos, y también pidieron que un especialista esté con ellos para atender al paciente, expresó el dirigente sindical.para atender a los pacientes con coronavirus, que se encuentran en ese nosocomio.Un grupo de afectados protestaron el viernes afuera del hospital regional de Coatzacoalcos para exigir a las autoridades que brinden condiciones de protección para cumplir con su trabajo.En tanto, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, anunció una serie de restricciones para evitar la movilidad en los municipios con más contagios de Covid-19. Entre ellas, filtros sanitarios, cierre parcial de vialidades y en la zona centro; revisión de comercios para que se respetan las medidas sanitarias y cierren los que no son esenciales.Por otra parte, autoridades del municipio de Tlalnepantla, estado de México, informaron queLa alcaldía precisó que tras la aplicación de 36 pruebas a igual número de elementos deLa Base Fénix está integrada por; éstos últimos no salen a campo y no tienen contacto con el resto del grupo.