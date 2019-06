Médicos del IMSS despiden a paciente que donó sus órganos

¡Honor a quien honor merece!



Entre aplausos despiden a Mario, un mexicano excepcional, un gran ser humano... pues él decidió donar sus órganos al fallecer.



Así es como personal médico del #IMSS de Metepec, #EdoMéx le dieron el último adiós. ¡Grande Mario! #QEPD pic.twitter.com/EYgZtaiGSN — Azucena Uresti (@azucenau) 22 de junio de 2019

Personal de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), agradeció la labor social de un paciente que decidió donar sus órganos al fallecer, en el municipio de Metepec, Estado de México.Mario es nombre del héroe que salvó la vida de varias personas, y a quien médicos y enfermeras despidieron con aplausos y un breve discurso de agradecimiento.“Mario, no hay agradecimiento suficiente que podamos demostrarte, le has dado la oportunidad de ver a alguien que vive a ciegas, le has dado la oportunidad a un padre de ver crecer a su hijo, a una esposa de seguir escuchando el corazón de su amado, a un niño quemado de vivir sin dolor y poder seguir su vida normal. A pesar de las circunstancias nos has demostrado que el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hoy te convertiste en un héroe, gracias en nombre de todos”, expresó una empleada del IMSS.En la grabación se ve a Mario entubado rodeado por el personal del hospital, y al terminar las palabras de agradecimiento, camilleros se lo llevan por un largo pasillo, donde le dedican aplausos.Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Mario.