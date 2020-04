Médicos del IMSS en la CDMX reciben mascarillas, pero sin certificación

Escuchar Nota

“Ningún modelo de respirador GWT con el número de aprobación NIOSH mencionado anteriormente (TC-84A-4356 TC-84A-4359 TC-84A-4360 TC-84A-4915 TC-84A-4916 TC-84A-4917 TC-84A-5165 TC-84A-5166) está aprobado y no se fabricará, ensamblará, venderá ni distribuirá como producto aprobado por NIOSH”, se lee en el comunicado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU.

“Entre las características de los N95 es que deben tener un ajuste óptimo. Una forma de determinar si el ajuste está siendo correcto, es colocar las manos a los lados de la mascarilla, soplar y verificar que no escapa el aire por ninguno de los costados. También hacer una pequeña inspiración y observar si hay una retracción en la mascarilla. Por último, es necesario ajustar el puente metálico de la nariz para garantizar el sellado del respirador”.

“Tenemos que entender que todos los países estamos cometiendo errores, porque ningún sistema de salud del mundo estaba preparado para esta pandemia y es una enfermedad nueva. Hay que aprender de nuestros errores, no hay tiempo para lamentarnos, tenemos que avanzar”, aseguró el doctor Ilan Shapiro, director médico de bienestar y salud en AltaMed, en los Ángeles, California.

por el The National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional) NIOSH.El, entre los que se incluyó el modelo TC-84A-4916, mismo queÉsta evalúa minuciosamente que se cumplan con estrictos requisitos federales de seguridad para garantizar que un respirador filtra al menos 95% de las partículas que se encuentran en el aire, de acuerdo con Diana Vilar Compte, médico en Epidemiología Hospitalaria del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).La primera denuncia entre el personal de salud sobre la falta de certificación en los respiradores N95 se publicó el domingo 12 de abril en redes sociales. Se advirtió que en elLuego, el 16 de abril, en el grupo de Facebook México Médico Informado. Covid-19 se solicitaba a los médicos del IMSS checar “el número de serie de su N95, el lote que se usa TC-84-A-49-16 no está aprobado desde 2009”.Algunos doctores también se quejaron porque a, lo que podría ponerlos en riesgo.Después de las diversas publicaciones de denuncia en redes sociales, anestesiólogos e internistas del IMSS en la CDMX,y en los que se van a realizar procedimientos con generación de aerosoles, como intubación o aspiración de secreciones, comenzaron a revisar el modelo de las mascarillas y descubrieron que carecían de la certificación y era el mismo modelo TC-84A-4916.Vilar Compte recomienda a los médicos verificar si el modelo de sus mascarillas N95 están certificados, a través de la página de internet cdo.gov (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), en el apartado respiradores.A los anestesiólogos que denunciaron ante sus superiores la falta de certificación en los N95, actualmente han recibido un nuevo modelo, el KN95 de manufactura china que lleva la certificación NIOSH y está aprobado para la atención de los pacientes con enfermedad por Covid-19.Los médicos entrevistados coinciden en que debeDe acuerdo con e departamento de Salud y Servicios Humanos de EU, ninguno de los siguientes modelos está aprobado y no se fabricará, ensamblará, venderá ni distribuirá como producto aprobado por el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH por sus siglas en inglés):• TC-84A-4356• TC-84A-4359• TC-84A-4360• TC-84A-4915• TC-84A-4916• TC-84A-4917• TC-84A-5165• TC-84A-5166