Médicos drogan, abusan y asesinan a joven en hospital

Una madre denunció que su hija de 22 años fue abusada sexualmente por el personal médico del Hospital del Gobierno de Sindh, en Korangi, cuando acudió a tratarse por un dolor de muela que desde hace unos días la aquejaba.Según recogió el Daily Mail, la policía de Pakistán logró detener a tres de los acusados. Sin embargo, el cuarto sospechoso aún no ha sido encontrado.Los hechos ocurrieron el último 18 de abril, cuando la mujer acudió hasta el centro médico preocupada porque su hija, que fue para tratarse un dolor de muela, aún no regresaba a casa.Cuando la madre irrumpió en el Hospital de Korangi, al sur de Pakistán, personal médico le dijo que la joven había sido trasladada hasta el Centro Médico de Postgrado de Jinnah.La mujer fue hasta allí para buscar a su hija, pero le dijeron que no había llegado nadie con las referencias que esta daba, por lo que tuvo que regresar de nuevo a Korangi.El padre de la joven encontró el cadáver de su hija en uno de los cuartos que estaban detrás del hospital de Kornagi y dio aviso a las autoridades de Pakistán.El personal médico volvió a mentirle y le dijo que su hija murió debido a una reacción antibiótica fatal. Sin embargo, el informe de la necropsia encontró evidencia de agresión sexual y asesinato.Informes de la prensa de Pakistán sospechan que al menos cuatro funcionarios médicos, incluido un doctor, estarían involucrados en el crimen.A los imputados se les acusa de haber abusado sexualmente de la víctima conocida como Asmat Junejo y posteriormente envenenarla.El Primer Ministro de Sindh, Murad Ali Shah, ha ordenado a la policía de Pakistán que tome medidas inmediatas contra los sospechosos.