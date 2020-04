Médicos gastan hasta 10 mil pesos para protegerse del coronavirus

Escuchar Nota

“Yo creo que me falta mucho para solventar todo lo que falta de la pandemia. Calculamos que más o menos falten como seis meses, entonces el material que tengo no va a ser suficiente; yo creo que necesitamos esta inversión que estoy haciendo por lo menos, una vez al mes. Por qué lo hago, porque pues lamentablemente, a pesar de que en el contrato de trabajo las instituciones se comprometen a brindarnos el material para trabajar con seguridad, pues esto no es así”.



y que en algunos casos representa hasta la mitad de su salario., gastando entre el 18 y 50 por ciento de su sueldo.Consultados por Excélsior, médicos de diversas partes del país detallaron que durante el último mes se han armado con guantes, mascarillas, overoles, gel, caretas, cubrebocas y goggles para hacer frente a la pandemia ante la inminente llegada de la fase 3.La doctora Perla, anestesióloga del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz, ha gastado 10 mil 500 pesos para adquirir material como mascarillas N95, goggles y trajes de protección. Representa el 40 por ciento de su salario, pero lo hace para reducir al mínimo las posibilidades de contraer el virus.“Ahorita no hay gel, no hay jabón en todas las áreas, no hay ropa de cama para las pacientes, entonces ante el riesgo de contagiarnos, o contagiar a alguien querido, pues es que hago esta inversión”, explicó.Un matrimonio de médicos del hospital La Raza ya se gastó 15 mil pesos en material de protección.“Dicen que hay material suficiente en las bodegas pero ninguno de nosotros lo ha visto. Todos hemos ido comprando material y ahí hemos tenido mas problemas: lidiar con la escasez, con los vendedores abusivos que han multiplicado sus precios abusando de la necesidad”, contó la doctora que prefirió el anonimato.Hace tres semanas la doctora Sandra, médico general en los servicios de salud de Oaxaca, armó su equipo de protección con caretas, mascarillas, goggles, overoles, cubrebocas N95, guantes y alcohol en gel.Desde entonces, ha gastado cinco mil 150 pesos, lo que representa 45 por ciento de su quincena.“Entendemos que con un paciente grave que lleguemos a tener es casi inevitable el contagio y sí nos preocupa, así que empecé a comprar equipo, al ver que no había suficiente material”, dijo.La doctora Gisela, neonatóloga del Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, gastó para su protección y la de su esposo, también médico, entre cinco mil y siete mil pesos, 25 por ciento de su salario.El doctor Isaías, oncólogo del ISSEMyM de Toluca, destinó 18 por ciento de su sueldo en insumos para protegerse, y la doctora Lucía, médico familiar de Tamaulipas, gastó, al igual que su esposo, seis mil pesos en comprar equipo para su protección.Cada médico arma su propio equipo de protección ante la epidemiaPaquete de 10 mascarillas N95 3M con válvula: 2,350 pesos en Mercado LibreLysol (4): 300 pesosPaquete de 25 mascarillas N95 mexicanas: 1,750 pesosTraje para pintar (3): 600 pesosMascarilla N95 de pato (5): 1,000 pesosMascarilla media cara 3M con dos paquetes de filtros: 1,360 pesosGoggles sencillos desechables (4): 280 pesosTraje tyvek reusable y goggles herméticos: 1,200 pesosCubrebocas de tela para menores (6): 200 pesosZapatos cerrados de plástico: 1,000 pesosSegundo paquete de insumosCareta: 250 pesosMascarilla np100 con filtro: 1,000 pesosGoggles para usar con lentes (2): 1,200Overol: 200 pesosCubrebocas N95 (20): 1,200 pesosGuantes de látex 3 cajas: 900 pesosAlcohol en gel (5 litros): 400 pesosGastos en Tiendas de la CDMX4 caretas para protección2 cajas de cubrebocas N952 cajas de acrílicos para intubación2 mascarillas con filtro N95Gasto total estimado: 5 MIL A 7 MIL PESOS