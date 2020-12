Médicos protestan por salarios y equipo digno para protegerse de Covid y los despiden

Escuchar Nota

Dos médicos de la Cruz Roja Clínica Pachuca Sur fueron despedidos hoy, luego de la protesta que protagonizó personal de esa unidad en demanda de salarios dignos y equipo de protección mínimo para el combate al coronavirus.

https://t.co/DqddMoy260 pic.twitter.com/D4k0tTcKT8 — Proceso (@proceso) December 22, 2020

Después de manifestarse para exigirpara el combate al, dos médicos de lafueroneste día, sin que se resuelva aún elpor el que los ellos y sus compañeros hicieron ayer una protesta y un posicionamiento público.Esta mañana, al intentar reportar su ingreso a labores, los registros en la base de datos de la doctora, coordinadora del turno matutino, habían sido borrados del sistema.Posteriormente, la dirección le notificó que había sido removida de su cargo y dejaba de ser parte de la Cruz Roja, a través de un oficio firmado por el coordinador, contra quien ayer socorristas, así como personal médico y de enfermería, protestaron, al acusarlo de posibles malos manejos financieros, recorte de aguinaldo de 20 a 15 días por supuesta falta de recursos e incremento de jornadas de trabajo.También fue despedido el doctor, coordinador médico de guardia Nocturna A, quien igualmente estuvo en las protestas. En los oficios con la firma de Carreto no se especifica el motivo por el cual fueron separados de su trabajo.Estas bajas que el personal define como una acción en represalia por la manifestación ocurren antes de que se cumplan las 24 horas que pidió el gobierno para dar respuesta al pliego petitorio, en el que el personal de la Cruz Roja solicita dotación de uniformes y calzado para el desarrollo de actividades esenciales del hospital, seguridad social, contratos regulares y que se aplique el protocolo de atención a pacientes con el nuevo, así como la ruta bien señalizada, de modo que exista un riesgo de contagio mínimo.Alertaron que, aunqueha declarado no ser hospital, de manera diaria ingresan pacientes con ese diagnóstico, pero el personal no cuenta con la infraestructura ni las medidas de seguridad necesarias. Han documentado 25 casos positivos de covid-19 en el personal, entre médicos, enfermeros y custodia, dos de ellos se encuentran graves.