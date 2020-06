Médicos pueden caer en pánico y alcoholismo por labor contra Covid-19: IMSS

Escuchar Nota

“El 50.4 por ciento trastorno del estado de ánimo, que se refleja en cansancio extremo; el 44.6% trastorno de ansiedad generalizada, es decir, un miedo que se puede transformar en paranoia y el 34% padece de insomnio, problemas para dormir y poder recuperar energías. En conjunto todas estas manifestaciones están afectando al personal de salud de México, sobre todo a las enfermeras”, comentó el también miembro de miembro de la Sociedad Mexicana Oncológica.



“Hay gente que se daña una parte de su cuerpo con el objetivo de faltar, de tener la justificación de no poder ir a dar atención médica. Esto se debe a ese miedo, convertido en pánico, de contagiarse y afectar a sus familiares”.



“Uno no quiere que el paciente sufra ni tampoco que tenga dolor. Solamente el 20% de los pacientes intubados y que se encuentran en áreas críticas sobreviven, el resto fallece”. El personal que no se encuentra en áreas críticas también está desarrollando problemas mentales debido a que de 10 pacientes, cinco tienen covid-19 y a ese sector solo le dan un cubrebocas.



“El médico por supuesto que tiene miedo de estar infectado y ese miedo se exacerba cuando el paciente y el familiar estornudan, y su única protección es el cubrebocas sencillo”.



.- En, el personal de salud que atiende a pacientes conha comenzado a, aseguró, coordinador del departamento de psico-oncología del, mala alimentación, pánico e hiperalerta: 71.5 por ciento presentan trastornos de angustia, es decir, ataques de miedo y de pánico, una sensación de querer salir corriendo.Las jornadas de trabajo, precisó al participar en la conferencia virtual, oscilan entre las 6 y 8 horas, aunque se han dado casos de hasta 24 horas por la falta de personal. “Los de medicina interna, anestesia, infectología, trauma y neumólogos están solos. Los quirúrgicos ni se meten, tampoco de otras especialidades.Este personal que están en esas áreas restringidas, sin ventilación para evitar que se esparza el virus, y están con el equipo que los hacen sudar, atienden hasta 90 pacientes”, aclaró. “¿Quién es el personal de salud más afectado? Directamente es enfermería, porque están al pie del cañón. Siempre está en enfrente del paciente.Los médicos ingresamos al paciente, valoramos al paciente, pero no estamos de forma directa. Enfermería es el alma de todas las unidades médicas, por lo tanto es el sector que se lleva más golpes a nivel emocional y en segundo lugar, los médicos”, comentó.El especialistaEl equipo de protección, además, los hace sudar y deshidrata. Una vez que se colocan bata, guantes, cubrebocas y demás, no pueden ir al baño por estar en un área restringida, altamente contagiosa, y porque saben que no les van a reponer el equipo porque está escaso o no llegó,, aseveró en conferencia virtual.La falta de consumo adecuada de agua, abundó al respecto Luisa Fernanda Román Mejía, especialista en obesidad y metabolismo, generará en el corto plazo lesión renal además el desarrollo de otras complicaciones, porque están comiendo productos con baja calidad nutricional para aguantar y porque están solos, lejos de la familia., lanzándoles cloro, obligándolos a que se muden. Claro, puntualizó, también hay sectores que enfrentan el estrés otra manera, tienen miedo y nerviosismo, pero saben reconocer sus debilidades y fortalezas.También enfrentan una situación de duelo y frustración, dijo, ya que aun cuando hacen su mayor esfuerzo terapéutico, muchos de los pacientes, por las enfermedades crónicas, se complican.Por ello, subrayó, dentro de la ‘nueva normalidad’,l: “Es un deber moral, no solo del médico, sino de toda la sociedad. Hemos tenido muchos arranques, donde la sociedad es muy impulsiva, muy irascible, muy intolerante y comienzan a agredir. Uno puede tener salud física, pero si no hay salud mental, no tenemos salud”, advirtió.Información por Milenio