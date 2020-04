Médicos y científicos darán mañana nueva proyección de coronavirus: AMLO

Escuchar Nota

"Este jueves vamos a tener una nueva proyección de los científicos tanto los médicos en salud como de matemáticos para que nos den la nueva proyección; va a depender de cómo nos mantengamos", dijo en conferencia matutina.

"Hay una movilidad en promedio de 45% de la movilidad normal, es decir, traemos un 55% de falta de movilidad de personas que están en sus casas; eso es ejemplo mundial, porque no hay medidas coercitivas porque", agregó.

El presidente, pues afirmó que "todavía viene un tiempo difícil", publica Milenio Recordó quey "con protocolo de sana distancia".López Obrador, y destacó que la curva de contagios ha disminuido, "no sucedió lo que se temía y nos preocupara que se saliera de control y que no se tuvieran las camas, ventiladores y médicos para atender a los enfermos".Además,, pues indicó que se trata de un aislamiento voluntario y no se ha implementado toque de queda.