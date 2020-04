Médicos y enfermeras de rodillas y rezando, imágenes que dan la vuelta al mundo

Escuchar Nota

"This is how we started our morning today. Our team said a prayer, asking God for guidance and protection while we are at work, and to keep us and our families safe." - Danny Rodriguez, Senior ER tech, Jackson South Medical Center pic.twitter.com/3BhkhZFrpO — Jackson Health System (@JacksonHealth) April 1, 2020

This is the most EMOTIONAL video i have seen today

Health workers praying to God before start of work



Mind you Italy have lost 51 doctors to #COVID19



And another thing I noticed

• Fully kitted with PPE



God will definitely help us but we need to help ourselves first!!! pic.twitter.com/eyyFFPtBHO — sports Dokita (@Sports_Doctor2) March 30, 2020

These are doctors and nurses. They lined up on the roof praying and worshipping our God. pic.twitter.com/3BRzDitStc — CITOYEN BEMBA (@AndyBemba) March 31, 2020

La luchade los afectados ya pasa factura a todos los niveles. Se nota físicamente (son muchas horas de trabajo las de los médicos y enfermeras) y también en el plano emocional. Las personas que mueren no son números, aunque la cuenta siga aumentando mientras esos doctores y personal sanitario se deja la piel, arriesgando su propia vida, para que no sea así. Para que esta pesadilla acabe.Cuándo la impotencia y el miedo también les invade, ¿qué hacer para no derrumbarse?Ha llamado la atención unas imágenes queen la primera línea de lucha contra el Covid-19.Las más virales llegan desde, dondesin lo que realmente lo haría: más material de prevención (mascarillas y equipos de protección individual) y material para tratar a pacientes, los ya conocidos respiradores.Desde la clínica, se puede ver a las enfermeras y enfermeros, técnicos de emergencias y doctores preparándose para recibir pacientes con coronavirus.Según informa 7 News, el equipo rezó para poder protegerse y a mantenerlos a salvo a ellos y a sus familias mientras ellos salvan a los pacientes.Otro video llega desde. Las imágenes muestran a un grupo de médicos haciendo alabanzas.Y también en la, subieron al helipuerto a rezar para enfrentar la pandemia.