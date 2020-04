Médicos y enfermeras, las víctimas colaterales en la guerra contra Covid-19

Escuchar Nota

Carta de un médico de Urgencias a sus compañeros fallecidos porEsta mañana, de camino al hospital, he visto nacer el sol, y una sensación de tristeza, de honda tristeza, ha calado en mi interior.La mañana en el servicio de urgencias no ha sido de las peores: hemos tenido tiempo para comentar los casos clínicos, tomar un café y comer un trocito de tarta que un paciente agradecido nos ha regalado, pero no hemos hablado de "lo de anteayer"…, enfermeras, auxiliares, celadores, administrativos, los pacientes y familiares a la puerta de urgencias. Las lágrimas, un minuto de silencio y sentidas palabras de recuerdo. No han pasado ni dos días del fallecimiento de dos compañeros sanitarios (dos más, entre cientos), y no hemos hablado de ello.Al finalizar la mañana me he sentido mal, y he vuelto a casa, y sigo estando mal por no haber hablado de "lo de anteayer".Pues he decidido que mañana voy a volver a hablar de “lo de anteayer",, demasiada gente, buena gente: y entre ellos, compañeros sanitarios (y otros servidores públicos), que han estado en primera línea hasta que han caído, y creo honestamente que "alguien", y alguien con responsabilidad de gobierno (y no hablo de colores), les debería decir algo a sus familias y tienen la obligación de hacerlo porque así lo prometieron sobre la biblia o la constitución.por lo menos y decirles que cuando pase toda esta desgraciada crisis sanitaria y volvamos a la tan deseada normalidad, volverán a acordarse de Vicente y Julio, y de todos los que como ellos han muerto. Que “en su memoria” corregirán los errores que se han cometido, y quizás todavía se estén cometiendo, que reforzaránese derecho constitucional del que tanto se habla y tan poco se cuida, y que proveerán de los medios técnicos y equipamientos adecuados a sus profesionales, para poder ejercer con la mínima seguridad lo que mejor saben hacer: curar y cuidar, pero sin contagiarse ni morir en el intento.