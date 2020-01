Medida de FBI no afecta a donantes de plasma

Eagle Pass, Tx.- La medida implementada por Aduana y Protección Fronteriza en apoyo al FBI, de recabar muestras de ADN a toda persona que sea arrestada por la primera agencia federal citada, no afectará a quienes viajan de México con la intención de donar plasma en esta ciudad.



Así lo dijo el director de los puertos fronterizos Paul del Rincón quien aseguró que mientras las personas comprueben que tienen residencia establecida en lado mexicano además de solvencia económica y domicilio laboral, no tendrán ningún especie de problema.



Sobre lo anterior, dijo que sostendrá una reunión con los oficiales para que se tome en cuenta lo mencionado para que las personas que cruzan para hacer la donación, no se vean atemorizadas al pensar que pueden enfrentar alguna sanción.



De esta forma, Del Rincón dijo que es prudente hacerles un aviso a los ciudadanos mexicanos de que pueden seguir cruzando como lo han hecho durante mucho tiempo.