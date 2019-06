Medidas espejo, opción para responder aranceles de EU: CCE

El gobierno de México ya tiene la lista de productos de origen estadunidense a los que puede aplicar arancel en caso de que Washingnton cumpla su amenaza de aplicar un tributo a todas las mercancías mexicanas, dijeron empresarios nacionales, quienes apoyan que se apliquen medidas espejo.En conferencia telefónica, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que si el próximo lunes 10 de junio Estados Unidos hace realidad el 5 por ciento de aranceles a todas las importaciones que hace de México, cada empresa deberá tomar sus propias decisiones para enfrentar el impacto económico que pueda causarle ese tipo de medidas. Acotó que la afectación en el tipo de cambio compensa en cierta forma el impacto que tienen los aranceles.Indicó que la imposición de tributos graduales a productos mexicanos sólo creará incertidumbre en la inversión que se haga a futuro, lo cual causa preocupación en el sector empresarial.El presidente del CCE, quien reconoció que se vive un “momento complejo”, se mostró a favor de que en caso de que se apliquen los tributos graduales, el gobierno del país responda con “medidas espejo”, opción que otros organismos empresariales no lo ven como un camino a seguir.La “politica comercial mexicana tendrá que tener un tratamiento espejo, tendremos que reaccionar y tendremos que hacerlo de una manera inteligente, como cuando se establecieron los aranceles al acero y al aluminio”, dijo aunque indicó que aún no conocen cuáles serían los productos y cuál será la estrategia.Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) indicó en entrevista que la “lista ya la tiene elaborada (el gobierno de México), no la ha compartido con el sector privado”, dijo antes de acotar que puede darse a conocer este fin de semana y acompañarán a las autoridades para “actuar con prudencia, pero con firmeza.”Comentó que si se llega a aplicar la medida promovida por el presidente estadunidense Donal Trump que las medidas espejo deben ser aplicadas a productos originarios de estados donde el mandatario del vecino país tiene sus bases electorales, como sucedió en el caso del acero y aluminio.“No es la solución mas adecuada, pero el presidente Donald está acostumbrado a presionar al adversario, si el adversario no responde se van encima del adversario”, indicó.La afectación al sector agroalimentario en caso de que se aplique el arancel de 5 por ciento puede ascender a mil 700 millones de dólares, de los 26 mil millones que exportan. En la etapa inicial, la afectación económica puede ascender a 17 mil millones de dolares.En tanto, el CCE comentó que los estado mas afectados son lo del norte, del centro como Guanajuato Querétaro y San Luis Potosí, por la integración que tienen con la industria aeronáutica y automotriz, mientras que el consumidor afectado será el estadundense.Salazar Lomelín comentó que acudirá al acto que se realzará eeste sábado en Tijuana, para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, para demostrar la unidad que existe en el país, mientras que De la Vega indicó que prefiere ver al Ejecutivo en la negociación con Estados Unidos.Durante su participación en la conmemoración del Día Mundial de la Acreditación, De la Vega comentó que hay preocupación porque terceros países están viendo oportunidad en esta crisis de México. También comentó que aún no se define si el arancel de 17.5 por ciento al jitomate mexicano se le tendría que sumar el 5 por ciento del próximo lunes, si es que se aplica.