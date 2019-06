Medidas migratorias acordes con el país, pide Concanaco

El gobierno de México deberá implementar una estrategia diferente en materia migratoria, pues el país no cuenta con los recursos para mantener en el país a los migrantes que son rechazados por Estados Unidos, aseguró la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).Aunque José Manuel López Campos, presidente de ese organismo empresarial, reconoció la labor de la delegación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para aplazar la aplicación de aranceles a los productos mexicanos exportados a Estados Unidos, indicó que existe preocupación en el sector privado por el costo de la estrategia que se pretende aplicar.Comentó que los empresarios de México solicitarán al gobierno del presidente López Obrador más detalles del plan, así como del costo que significa cumplir los términos del acuerdo que evitó la crisis comercial y financiera que implicarían las imposiciones arancelarias.De acuerdo con la Confederación, empresarios de las zonas fronterizas, del norte y sur del país han expresado su preocupación por el impacto económico y en materia de seguridad que tendría la permanencia de migrantes en sus estados a partir de los compromisos derivados del acuerdo firmado con el gobierno estadunidense.Subrayó que si bien la amenaza del presidente estadunidense Donald Trump de imponer aranceles se disipó temporalmente, la evaluación de las acciones migratorias acordadas en 45 días y su ratificación o suspensión a los 90 días, aún genera incertidumbre entre el sector privado.Comentó que existen dificultades para proporcionar empleo a todos los migrantes, pues sólo buscan cruzar el territorio nacional para obtener un empleo en Estados Unidos, donde existe una diferencia en los salarios y tienen expectativas de una mejor vida.Advirtió que medio millón de migrantes de Centroamérica y de otras latitudes que ingresaron a México de enero a la fecha generan un alto costo para el país en materia alimentaria, de albergue, y salud, además de poner en riesgo la seguridad nacional y afectar la economía de los estados receptores de una población para la que no cuentan con los recursos, los servicios e infraestructura necesaria para su atención.El presidente de la Concanaco consideró que es importante resolver el problema migratorio que fue la causa del diferendo en materia de aranceles entre las dos naciones. “No hay que inmiscuir los temas estrictamente económicos de comercio internacional con los político-electorales, pero podría ser que el tema migratorio se convierta en un asunto emblemático, cuando Donald Trump inicie su campaña electoral para reelegirse como presidente de los Estados Unidos, en los próximos días”, sostuvo.Resaltó la necesidad de impulsar las inversiones en el país, porque sin ellas no hay desarrollo, e informó que los empresarios de los sectores del comercio, servicios y turismo, que representa Concanaco, trabajarán con el Consejo de Fomento a la Inversión y el Empleo, que preside Alfonso Romo, para la realización de proyectos productivos y la elaboración de nuevos planes que contribuyan al crecimiento económico y desarrollo social de México.