Medidas preventivas deben de prevalecer

Nueva Rosita, Coah.- Pese a que durante la noche del pasado martes, se aseguraba por el propio personal del Seguro Social, que una persona originaria del municipio de Múzquiz había ingresado al IMSS de Rosita con síntomas de coronavirus, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria en la región, desmintió dicha información, ya que siguen sin haber en la región casos positivos.



David Mussi Garza jefe de la Jurisdicción Sanitaria, indicó que hasta el día de hoy no se tiene confirmado ningún caso del Covid-19, aunque si dijo que se han enviado muestras de casos sospechosos al laboratorio estatal.



El entrevistado dijo que inició la contingencia sanitaria la Secretaría de Salud, ha implementado diferentes acciones para evitar la propagación de este virus, que de una u otra forma tendrá que llegar a la Región Carbonífera.



“Recordar a la ciudadanía que no espere a que demos la confirmación del primer caso, para tomar las medidas precautorias, recordar que estamos hablando de un desfase de dos o tres semanas de cuando se hace el contagio a cuando se muestran los síntomas y si esperamos a que presenten los síntomas, la enfermedad nos estará ganando por algunas semanas”, indicó Mussi Garza.



Aunque no específico cuántos casos sospechosos se atienen en la región, el jefe de la jurisdicción sanitaria dijo que si se han tenido pacientes que cumplen con la definición operacional de esta enfermedad.