Medidas sanitarias anticovid parecen frenar los casos de influenza

Ciudad de México.- Las medidas que se han tomado para la prevención del coronavirus en México podrían estar evitando la "sindemia" de covid con influenza en el país.



Cabe recordar que la sindemia es un término acuñado para referirse a la suma de dos o más epidemias o rebrotes que conviven e interaccionan entre sí en un miso sitio y tiempo determinados.



La temporada de influenza en México comenzó hace 12 semanas y hasta el momento se ha reportado únicamente un caso de influenza en el país y no se ha registrado ninguna muerte por su causa.



En una entrevista concedida a EFE, Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado para influenza en México dijo que esto es "positivo". "No hemos visto casos de influenza todavía, lo cual es tranquilizador pero no quita que debamos seguir con las precauciones y al pendiente de la temporada", agregó.



Sin embargo, aunque hasta el momento no ha ocurrido la "sindemia" esta podría llegar en enero cuando los casos de influenza en México suelen repuntar.



Cabe resaltar que para el mismo periodo de la temporada de influenza anterior, México presentaba ya 6.207 contagios y 412 muertes debido a la influenza. En 2020, el único caso confirmado por la Secretaría de Salud ha sido del tipo AH1N1 que ocurrió en Ciudad de México a finales de septiembre.