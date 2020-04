Medidas sanitarias para afrontar la Fase 3 del Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Actualmente México se encuentra atravesando por la Fase 2 del coronavirus, sin embargo, debemos estar preparados para la 3, que será el periodo de máxima transmisión de los casos por día, según advirtió el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell.



Aunque se recomienda no salir para nada de casa, muchos ciudadanos deben hacerlo ya que sus empleos no les permiten trabajar desde el hogar.



Por esta razón, aquí te damos 10 consejos que te sugerimos acatar para afrontar la Fase 3 del Covid-19:



1. Lavarse las manos



Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Tocarse la cara después de tocar superficies contaminadas o a personas enfermas es una de las formas en que se puede transmitir el virus. Al limpiar las manos se puede reducir el riesgo.



2. Limpieza de superficies



Limpie regularmente con desinfectante las superficies como bancos de cocina y escritorios de trabajo .



3. Informarse



Infórmese sobre el COVID-19 a través de fuentes confiables: su agencia de salud pública local o nacional, el sitio web de la OMS, su profesional sanitario local o medios confiables. Todos deben conocer los síntomas: para la mayoría de las personas, comienza con fiebre y tos seca, no con secreción nasal. La mayoría de las personas tendrá una enfermedad leve y mejorará sin necesidad de ningún cuidado especial.



4. Hacer caso a la sana distancia



Para disminuir la propagación del Covid-19 se recomienda la sana distancia, es decir la distancia entre una persona y otra deberá de ser de mínimo 1.5 metros, esto para evitar que el virus que pueda tener alguna otra persona llegue a nuestro cuerpo.



5. Cuidado al toser o estornudar



Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo de papel. Deseche el pañuelo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado y luego lávese las manos.



6. Si es mayor, evitar las áreas muy concurridas



Si tiene más de 60 años o si tiene una afección subyacente como una enfermedad cardiovascular, una afección respiratoria o diabetes, corre un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Podría tomar precauciones adicionales para evitar áreas abarrotadas o lugares donde pueda interactuar con personas enfermas.



7. Quedarse en casa si se está enfermo



Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico o profesional de salud local. Él o ella le hará algunas preguntas sobre sus síntomas, dónde ha estado y con quién ha tenido contacto. Esto ayudará a asegurarse de que reciba el asesoramiento correcto, se dirija al centro de salud adecuado y evitará que infecte a otros.



8. Cuidados en casa



Si está enfermo, quédese en casa y coma y duerma por separado de su familia, use diferentes utensilios y cubiertos para comer.



9. Consultar con el médico



Si tiene dificultad para respirar, llame a su médico y busque atención médica de inmediato.



10. Hablar con la comunidad y el trabajo



Es normal y comprensible sentirse ansioso, especialmente si vive en un país o comunidad que ha sido afectada. Discuta cómo mantenerse seguro con su lugar de trabajo.