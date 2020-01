Medina Mora contará con pensión vitalicia, gasto médico y escoltas

"Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber de retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al 80 por ciento durante el resto del tiempo del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo”, precisa.

"Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido 15 años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su desempeño", se expone en la respuesta con el oficio de la Dirección General de Recursos Humanos DGRH/SGADP/DRL/966/2019.



"El entonces ministro cuya información se solicita fue designado por el Senado de la República el 10 de marzo de 2015. Acumuló una antigüedad en el puesto de 4 años, 6 meses y 29 días al 8 de octubre de 2019, lo que representa un 30.54 por ciento del tiempo constitucional de 15 años", se indica.

Eduardo(SCJN) menos de cinco años, informóPero este monto, correspondiente sólo al rubro de remuneraciones, no es el único beneficio que gozará por haber formado parte del máximo tribunal del país.Entre más de una decena de prestaciones,de acuerdo con el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación.A través de una solicitud de información vía transparencia,luego de que, en un hecho inédito, renunció a su cargo en octubre de 2019, en medio de una investigación por trasferencias millonarias “sospechosas” realizadas a Reino Unido.Debido a que no existía precedente de renuncia de un ministro desde la reforma al Poder Judicial de la Federación en 1994 y su acceso al haber de retiro, el Pleno de la Corte tuvo que hacer una interpretación a la norma para definir qué procedía en el caso.La solicitud cita el capítulo VIII del artículo 183 de la Ley Orgánica del PJF para explicar cómo Medina Mora recibirá su pensión:Respecto a las remuneraciones y demás prestaciones,, en el que se detalla que el sueldo mensual de un ministro es de 204 mil 683 mil pesos.Por lo que, proporcionalmente,, es decir, que en cada uno de los primeros dos años que la ley contempla entregar el ciento por ciento del sueldo, cobrará más de 750 mil pesos.El resto del tiempo, en el que la ley contempla entregar 80 por ciento del sueldo, Medina Mora recibiría más de 600 mil pesos anuales.Además del salario, por concepto de remuneraciones,por los cuales cobrará 444 mil 401 pesos y que proporcionalmente por los cuatro años, seis meses y 29 días que fue ministro, el monto ascenderá a 135 mil 720 pesos.También en ese concepto se incluye el pago por riesgo, cuyo monto es de 415 mil 946 pesos y que proporcionalmente equivale a 127 mil 029.90 pesos.Este acuerdo data de 2003 a propuesta del entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, y quedó establecido en el Acuerdo General de Pleno 11/2003, aprobado el 10 de julio de ese año.Medina Mora, debido a información proporcionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que presuntamente ex ministro recibió en sus cuentas 2 millones 130 mil dólares y transfirió 2 millones 526 libras esterlinas a cuentas del Reino Unido.