Megadeth suspende su gira hasta el próximo año

Escuchar Nota

"Tan pronto como las nuevas fechas estén confirmadas, estaremos compartiendo el calendario actualizado".



Debido a la pandemia generada por el coronavirus,Una de ellas escomo Chicago, Detroit, Toronto y Las Vegas; además tenía contemplado un total de 55 conciertos.Cabe recordar que en febrero de este año,La gira "The Metal Tour of The Year" llevaría a los intérpretes de "Peace Sells" a recorrer varios lugares de Estados Unidos y Canadá como Chicago, Detroit, Toronto y Las Vegas; además tenía contemplado un total de 55 conciertos.Cabe recordar que en febrero de este año, Dave Mustaine y compañía cancelaron su presentación en el festival mexicano Hell and Heaven debido al Covid-19.Actualmente la banda se encuentra trabajando en lo que será su 16vo disco.