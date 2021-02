Meghan Markle, duquesa de Sussex, gana juicio de privacidad contra diario británico

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Meghan Markle, duquesa de Sussex, ganó el juicio de privacidad contra el diario británico Mail on Sunday.



Un juez de la Alta Corte determinó que Meghan "tenía expectativas razonables de que el contenido" de una carta que envió a su padre, "permaneciera en privado".



La exactriz estadounidense, de 39 años, acusó a la empresa editora Associated Newspapers -que publica el Daily Mail, el Mail Online y su versión dominical Mail on Sunday- de violar su privacidad al publicar extractos de una carta manuscrita enviada en 2018 a su padre, Thomas Markle, con el que mantiene una muy tensa relación.



Intentando evitar un proceso altamente mediático, sus abogados solicitaron un "juicio sumario", trámite que en el derecho anglosajón permite resolver un caso sin juicio.



El fallo del juez significa que parte del caso se resolverá así, sin un juicio.