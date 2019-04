Meghan Markle está a horas de ser mamá

Sin querer, Daniel Martin, mejor amigo y maquillista de Meghan Markle y quien podría será padrino del primer hijo de la ex ha actriz, ha dado pistas de que la duquesa está muy cerca de convertirse en madre.Resulta que el martes por la noche Daniel recurrió a sus redes sociales para informar a sus seguidores que estaba por tomar un vuelo nocturno a Londres. “Voy a ti, Londres”, escribió en una story en la que se le veía caminando por el aeropuerto mientras arrastraba su equipaje.Para que no quedara duda, David también compartió lo que cenó durante el vuelo de British Airways que lo llevó junto a Meghan y hasta compartió imágenes de lo que ha sido su primer paseo por la ciudad.Obviamente este anuncio puso a todo mundo en alerta máxima, pues se sabe que Meghan está a días de ser madre y es súper sospechoso que justo ahora que estamos a horas de conocer al nuevo integrante de la Familia Real Británica, David haya viajado precisamente a Londres.Según el sitio RadarOnline , la idea de Meghan es que una vez que nazca su bebé , hará algunas fotos junto con el pequeño y su marido, mismas que compartirá en su recién estrenada cuenta de Instagram.Para este anuncio tan especial, la duquesa de Sussex quiere lucir lo mejor posible y por eso ha traído a su mejor amigo, quien ya la ha maquillado en otras ocasiones.“Meghan quiere compartir su primera foto con su bebé en Instagram y quiere que Daniel la ayude con eso”, dijo una fuente a RadarOnline. Incluso, sugiere el sitio, la intensión de la duquesa es que él esté presente también durante el bautizo de su primogénito."En algún momento tendrá el retrato oficial y adora su trabajo (de David), así es que le ha pedido que él se encargue de eso. Todo apunta a que se le haya adelantado el parto”.David Martin es de verdad muy allegado a la ex actriz de Suits; incluso fue uno de los pocos elegidos para asistir al baby shower de Meghan llevado a cabo en Nueva York y por su cercanía con Meghan es que se cree, será uno de los padrinos del bebé.Además, a principios de año compartió en Instagram la foto de un lunch que tuvo con la duquesa en el Palacio de Kensington, así que él sí tiene total carta abierta con su amiga.