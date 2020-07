Meghan Markle ha llevado unos huaraches hechos en México

Escuchar Nota

continúan su gira por Sudáfrica. En su primer día visitaron la localidad de, donde se encontraron con miembros de la organización The Justice Desk quienes ayudan a jóvenes de la comunidad a aprender sobre sus derechos y a enseñarles cómo defenderlos. Luego estuvieron en el District Six Museum donde tuvieron la oportunidad de aprender sobre la historia de esta área cuya armonía se vio quebrantada con la instauración del apartheid en los años 60.En el segundo día de su tour, losdonde se encontraron con los miembros de la organización Waves for Change, quienes a través del poder del surf ayudan a niños vulnerables, especialmente en el cuanto ase trata.Para la ocasión,Una camisa blanca, como la que forma parte de su colección cápsula parauna chamarra de jeans deUn atuendo que habla de una mujer en movimiento que necesita estar cómoda y presentable. Un cometido que seas miembro de la realeza o, muchas buscan conseguir en su día a día.La Duquesa le dijo adiós a los tacones y, en esta oportunidad, optó por unos zapatos muy particulares. Nuevos para ella pero muy conocidos para nosotros. Meghan completó su look con un par de huaraches