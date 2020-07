Meghan Markle trabajará con Michelle Obama y Priyanka Chopra

Escuchar Nota

Tal parece que, ya que además de participar en una reunión con el príncipe Harry y algunos representantes del Queen's Commonwealth, ahoray por si eso no fuera poco,Este martes se dio a conocer quepara la campaña Girl Up, cuyo principal lema es “unir a las niñas para cambiar el mundo”. Debido a la contingencia sanitaria, el evento se realizará vía remota y está previsto para la próxima semana, del 13 al 15 de julio.Girl Up dio a conocer esta noticia en sus redes sociales, “¡El regalo es femenino! Pero no confíes en nuestra palabra. Escucha a nuestra oradora principal, Meghan Markle, la duquesa de Sussex en nuestra Cumbre de Liderazgo 2020, que tendrá lugar del 13 al 15 de julio”.Con información de Quién