Meghan y Harry habrían planeado el Megxit antes que su boda

“Las semillas de Megxit se sembraron incluso antes de casarse. La verdad es que Harry había sido profundamente infeliz durante mucho tiempo”, reveló una fuente al británico The Sun.



“Te puedo asegurar que casarse con un príncipe no es todo lo que se supone que es y a veces la decisión correcta no siempre es fácil. Ciertamente no fue fácil, pero fue la decisión correcta para nuestra familia, la decisión correcta para poder proteger a mi hijo”, respondió Harry.



Aunque la noticia de la salida de los duques de Sussex, de las labores de la familia Real británica en busca de su independencia, fue una bomba mundial en enero pasado, poco a poco se han ido desmenuzando algunos detalles de la raíz de la decisión deEn su momento todas las miradas apuntaban de forma reprobatoria hacia la propia Meghan, pues sugerían que ella habría sido quien “tentó” a Harry con la idea de una vida más tranquila, en otro continente y lejos de las obligaciones de la realeza, sin embargo, ahora se sabe que no sólo fue idea de Harry, sino que esto habría estado planeado desde mucho antes de su boda, en mayo de 2018, y la reina habría estado al tanto.Lo anterior promete estar contenido en el próximo libro biográfico escrito por Carolyn Durrand y Omid Scobie, Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, que saldrá a la venta el próximo 11 de agosto y que contendrá muchos de los secretos que llevaron a la popular pareja al “exilio”.Aunque los duques de Sussex no han hablado abiertamente del Megxit por el momento, Harry fue engañado por dos internautas rusos que fingieron ser la activista ambiental Greta Thunberg y en conversación con el príncipe le preguntaron sobre la ruptura de su familia.Es justo la seguridad de Archie, la que motivó a Meghan y Harry para buscar una vida más tranquila, como la que aparentemente ahora llevan los tres en Los Angeles.La semana pasada, Markle sorprendió con una reaparición acompañada de un inspirador discurso enviado por vídeo a los alumnos que se graduaban en la escuela donde realizó la secundaria, Heart High School, en el que habló sobre la muerte de George Floyd y el Black Lives Matter.