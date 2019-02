Mejor Guion, apasionantes historias

Toda historia concebida para el cine antes de llegar a la pantalla se plasma primero en papel, donde va tomando forma y cambiando de rumbo hasta su configuración final, que dará pie a la magia de la filmación. Los escritores son quienes aportan la materia prima para que el realizador se ponga manos a la obra.Peter Farrelly se une a Nick Vallelonga y Brian Hayes Currie para dar forma a este guion ganador del Globo de Oro sobre Lip, un guardia de un club neoyorquino que tras ser despedido comienza a laborar con un prestigiado pianista afroamericano en una gira por el sur estadunidense, que le hará experimentar el racismo que vivió esa región en los años 60.Posibilidades: Se encuentra en el punto medio de las cinco, está difícil, pero no hay que descartarla.Paul Schrader escribió un potente relato sobre un Ernest Toller, un solitario sacerdote de una pequeña parroquia neoyorquina que conoce a una mujer embarazada, la cual le pide que aconseje a su marido, un ecologista radical. A raíz de su relación como consejero de la pareja, Toller recordará su doloroso pasado.Posibilidades: Es la que menos posibilidades tiene a pesar de ser reconocida con el Premio de la Crítica, pues no fue considerada por el Sindicato de Guionistas.Adam McKay plasma en la pantalla grande la historia real jamás revelada sobre cómo Dick Cheney, un callado e inquisitivo burócrata de Washington, ejerció silenciosamente un inmenso poder y acabó convirtiéndose en vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush, con consecuencias para su país y el resto del mundo que aún se dejan sentir en la actualidad.Posibilidades: Tiene poco a su favor en esta terna.Un impecable guion es el realizado por Tony McNamara y Deborah Davis sobre la reina Anne quien se halla enferma pero sigue en el trono, aunque su amiga lady Sarah es quien gobierna. Una nueva sirvienta, Abigail, llega al palacio y cautiva con su carácter a Sarah.Posibilidades: Haciendo honor a su título: es la favorita en esta terna.Mucho se ha hablado de la confección de esta historia por parte de Alfonso Cuarón, quien consiguió una película de gran riqueza visual y sonora, y eso son algunos de los puntos más fuertes de este guion, que en su aparente sencillez muestra de manera puntual y certera una radiografía de varios seres vulnerados por su realidad.Posibilidades: Está entre las dos favoritas para alzar la estatuilla en este renglón el próximo 24 de febrero.El libreto sobre el clásico de Hollywood tiene un refresh a cargo de Will Fetters, Bradley Cooper y Eric Roth, este último fue el artífice de los guiones de Forrest Gump y El Curioso Caso de Bejamin Button. Lo encomiable es el respeto al argumento original, aunque se le adereza el giro musical del remake de 1974 y sobre todo el adaptar la historia para el público contemporáneo.Posibilidades: Es uno de los rivales fuertes; su clara competencia es Spike Lee y su comedia negra sobre el KKKlan.Joel y Ethan Coen vuelven a la carga con una antología de seis historias ambientadas en el lejano oeste norteamericano. Es innegable la maestría de esta dupla para retratar a seres de peculiar carácter afectados por su entorno en relatos cáusticos y de retorcida comicidad.Posibilidades: La fórmula probada de los Coen mantiene su calidad, pero no supera a sus antecesoras.Basada en la novela homónima de James Baldwin de 1974, el cineasta Barry Jenkins logra captar la fuerza y belleza del romance entre dos jóvenes negros a inicios de los años 70 que enfrentarán duros obstáculos para concretar su amor. Hasta ahora el filme ha sido reconocido por varios círculos de críticos.Posibilidades: Está en igual de condiciones que el filme de Gaga y Cooper, pero es difícil que la balanza se incline a su favor.La adaptación de las memorias de Ron Stallworth, publicadas en 2014 estuvo a cargo del realizador Spike Lee, además de David Rabinowitz, Charlie Wachtel y Kevin Willmott, quienes hicieron un soberbio trabajo para este filme.Posibilidades: Este trabajo de gran factura es el favorito para llevarse la preciada estatuilla.