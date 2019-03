Mejora laboral elevaría nivel de productividad

Aunque consideró que las condiciones salariales en la entidad reducen la posibilidad de inestabilidad laboral, el economista Francisco Antonio Serrano Camarena exhortó a las empresas a mejorar salarios, prestaciones y bonos de productividad a sus colaboradores.Salarios atractivos, vales de despensa, bonos de productividad, mejores servicios de transporte y comedor, entre otros, ayudarían además a combatir la rotación de personal.El director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste explicó que en esta zona de Coahuila los salarios base promedio más bajos se encuentran entre los mil 380 pesos y los mil 490 pesos por semana. Coahuila se encuentra entre los primeros cinco lugares al respecto a nivel nacional.Con la firma del Pacto Coahuila, Serrano Camarena señaló que “un blindaje al 100% no puede haber, siempre habrá la oportunidad para los trabajadores de que puedan demostrar su inconformidad y sobre todo que dejen claro que condiciones de abuso ya no se van a permitir”.Habló así de la situación de huelgas que se presentaron en la frontera de Tamaulipas, sobre lo que señaló: “Aquí no se presentan porque aquí tenemos salarios más generosos, sobre todo por la productividad y el tipo de industria”.Por su parte, Javier Alonso Treviño, representante de Treviño Abogados, aseguró que “Coahuila ha demostrado por años ser un estado que tiene la capacidad de negociar entre sus actores productivos”.