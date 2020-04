Mejora servicio de agua potable

Escuchar Nota

Múzquiz, Coah.- La alcaldesa de Múzquiz, señora Luisa Alejandra Santos Cadena, dio a conocer ayer que desde la tarde del jueves quedó instalada y puesta en funcionamiento la primera bomba en el pozo profundo Aparicio 2 y los especialistas también instalaron tubería, aclarando que los que realizan esta obra fueron contratados por el Gobierno del Estado.



“Primeramente quiero hace mención y agradecer enormemente a nombre de los habitantes de esta cabecera municipal de Múzquiz, que esto fue una respuesta inmediata por parte del señor gobernador, que debido a la emergencia se hizo de esta manera por medio de un fondo del Estado, de hidrocarburos, en donde se invirtieron 6 mdp”, comentó la primera autoridad.



“Con estos recursos se compraron las dos bombas, la tubería y se puso el sifón; ahorita la primera etapa fue la instalación de una de las bombas en Aparicio 2, que ya quedó. Ahorita estamos monitoreando en la colonia 28 de Noviembre, donde están checando válvulas y ya está cayendo agua a los tinacos, en la calle Santa Rosa, me informan que también, y aclaramos que hay lugares en donde todavía ayer debido a que se cerró la válvula hay mucho aire y poco a poco se va a estar reincorporando el vital líquido y quiero decirles que íbamos a esperar tres días sin agua y ahorita la gente ya tiene agua, pero con algunas fallas, pero poco a poco el servicio irá mejorando en toda la cabecera municipal”, aclaró la alcaldesa.



“Ahora esperaremos la segunda etapa de la obra, que es el pozo Aparicio 1, en donde tendremos más volumen a las tuberías y con esto esperamos solucionar el problema de desabasto de agua; aún no cantamos victoria pero ya al menos la gente tendrá agua durante todo el día y sabemos que desde que se prendió la bomba, la pila ya se estaba desbordando de agua la noche del jueves y eso quiere decir que ya tuvo volumen, porque si recordamos, antes no duraba ni tres horas la pila en vaciarse, pero ahora con estas bombas de 10 pulgadas de diámetro, vamos a poder abastecer porque tendremos una fuerza de volumen superior a la que se tenía y nos va a beneficiar a todos”.



“Hemos tenido problemas porque no se había dado mantenimiento a ningún equipo y Múzquiz ha tenido un crecimiento demográfico muy importante”, dijo finalmente la presidente municipal.