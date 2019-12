Mejorará el clima en Coahuila

Saltillo, Coah.- No obstante que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica alza en las temperaturas para las próximas 24 y 48 horas, el Gobierno del Estado reitera el llamado a la población para extremar cuidados para evitar afectaciones a la salud entre menores de edad y adultos mayores.



Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil del Estado, dijo que derivado de las bajas temperaturas registradas en las últimas horas se reportaron 31 personas refugiadas en albergues temporales de las regiones Laguna, Sureste y Centro.



En este lapso, los termómetros marcaron entre los cero y los menos dos grados centígrados (0, -2º C), en territorios del Sureste y Norte de la entidad, principalmente, añadió.



No obstante, destacó que el SMN pronostica ascensos en la temperatura para las próximas 24 y 48 horas en la mayor parte del estado.



Sin embargo, reiteró el llamado a la población para extremar precauciones para evitar padecimientos respiratorios, sobre todo entre los menores de edad y adultos mayores, que representan los de mayor riesgo ante condiciones climatológicas adversas.



Dijo que en el momento en que se detecten alteraciones en su salud, se recomienda acudir al médico para evitar mayores complicaciones.



Asimismo, reiteró el llamado para que se evite la introducción de braceros o anafres al interior de los domicilios, para evitar posibles intoxicaciones.



También revisar a detalle las condiciones de los sistemas eléctricos y de gas en prevención de posibles accidentes.



Además, utilizar ropa gruesa, bufandas y guantes, y evitar la exposición a bruscos cambios de temperatura o al viento helado para evitar padecimientos propios de la temporada.