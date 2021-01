Melania estaba sesión de fotos durante asalto a Capitolio

Escuchar Nota

“Me siento decepcionada y descorazonada por lo que sucedió la semana pasada. Que nadie se equivoque: condeno la violencia en el Capitolio. La violencia nunca es aceptable…



“Imploro a la gente que detenga la violencia y que nunca haga suposiciones basadas en el color de la piel ni use las diferencias ideológicas como argumento para la agresión y el salvajismo… Es inspirador ver la pasión y el entusiasmo que muchos han encontrado al participar en las elecciones, pero no debemos permitir que esa pasión se convierta en violencia”.



“Me parece vergonzoso que alrededor de esta tragedia haya habido rumores obscenos, ataques personales sin justificación alguna y acusaciones falsas dirigidas contra mí por parte de gente que pretende ser relevante y conseguir una agenda. Este tiempo es exclusivamente para sanar a nuestro país y a sus ciudadanos. No debería ser usado para sacar provecho propio”, sentenció.

El 6 de enero , mientras elera asaltado por un grupo de ultraderecha integrado por supuestos seguidores de Donald Trump, Melania Trump, su esposa, se encontraba a pocos kilómetros de ahí… supervisando una sesión de fotos.La cadena CNN reporta que, de hecho,, donde se tomaban fotos de varios objetos y lugares que incluirá un supuesto libro sobre decoración, arte que aprendió durante sus días como primera dama de Estados Unidos.Un testigo dijo a CNN que en la Casa Blanca había fotógrafos que captaban "alfombras y otros artículos en la residencia y el ala este”; incluso, el informante aseguró que mientras el grupo pro Trump ingresaba al Capitolio se podían ver flashes en algunos ventanales de la residencia oficial.Esta información no ha sido confirmada por el staff de la Casa Blanca… y quizá no se ha podido corroborar porque, como se dio a conocer hace unos días,En vez de esperar a que alguien hablara por ella, la propia Melania Trump emitió un comunicado (que se puede leer en la página oficial de la Casa Blanca) en el que fija su postura sobre el asalto al Capitolio.Al igual que su marido, su hijastra y todo aquel que apoye a Trump, Melania no se pudo salvar de las críticas. Ante ellas, la Primera Dama de Estados Unidos se defendió: