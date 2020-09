‘Melania hizo lo mismo por lo que Trump pidió cárcel para Hillary Clinton’

Escuchar Nota

“Si está haciendo negocios del Gobierno estadounidense, debería usar el correo de la Casa Blanca… es algo totalmente hipócrita. Les eligieron (a los Trump) después de que actuaran como si Hillary Clinton tuviera que estar en la cárcel por usar la cuenta equivocada de correo electrónico”, asegura al periódico el abogado Richard Painter, que fue el encargado de ética en la Casa Blanca durante el Gobierno de George W. Bush (2001-2009).

Una examiga de la primera dama de Estados Unidos,, revela que ella, en una entrevista con el diario, dado a conocer el martes que Melania Trump, la esposa del mandatario de EU, Donald Trump, usó “regularmente” su correo electrónico personal para los asuntos oficiales del país.Este escándalo de la familia Trump se revela mientras que. En ese entonces, el Departamento de Estado de Estados Unidos alegó que Clinton envió 22 correos electrónicos a través de su cuenta privada que contenían secretos de Estado.En esta misma línea, Wolkoff explicó que tras llegar a la Casa Blanca en 2017, la primera dama usó tanto una cuenta de correo electrónico de lacomo otra de su portal web, además de comunicarse por las aplicaciones de mensajes de texto iMessage y Signal.Esto no es el único secreto revelado sobre Melania. Wolkoff, quien tuvo una amistad de 15 años con la primera dama de EU, en su libro recién publicado llamado “Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady” (“Melania y yo: El auge y caída de mi amistad con la primera dama”), revela lasLa primera dama,, explicó Wolkoff para luego agregar queAdemás, respecto a las tensiones entre Trump y su esposa que han sido evidentes a lo largo del mandato del magnate republicano, dijo:El libro de la examiga de Melania no es el único que revela los secretos oscuros de esta familia, además,, en su libro “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man” (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), advierte que el inquilino de la Casa Blanca es el hombre más peligroso a nivel mundial.