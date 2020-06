Melania renegoció acuerdo prenupcial tras llegada de Trump a la presidencia

Escuchar Nota

Estados Unidos.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negoció antes de su llegada a la Casa Blanca tras el triunfo electoral del presidente Donald Trump un nuevo acuerdo prenupcial, según ha revelado un libro citado este viernes por el diario The Washington Post.



"The art of her deal: The untold story of Melania Trump" ("El arte de su acuerdo: La historia no contada de Melania Trump"), escrito por la reportera del Post Mary Jordan, indicó que el tiempo que la primera dama se dio para no interrumpir el año escolar de su hijo Barron, que entonces tenía 10 años, también sirvió para alcanzar un nuevo acuerdo que garantizara los derechos de su primogénito.



Jordan, basada en los testimonios de tres personas cercanas a Trump, apunta que Melania buscaba asegurarse que Barron tuviera doble ciudadanía en Eslovenia y que en lo relacionado con "oportunidades financieras y la herencia" tuviese el mismo trato que los tres hijos mayores del gobernante.



Después de una campaña salpicada por denuncias sobre presuntas infidelidades del ahora gobernante, su esposa necesitaba tiempo para calmarse y "para enmendar su acuerdo financiero con Trump", al que Melania se refería como una forma de "cuidar a Barron", señala Jordan en su obra, que saldrá al público el próximo martes.



El libro, de 286 páginas, relata que el acuerdo original no había sido muy generoso para la actual primera dama, quien es la tercera esposa de Donald Trump y ha estado casada con él más tiempo que sus otras dos parejas. La obra, basada en más de un centenera de entrevistas que abarcaron desde excompañeros de clases de la primera dama hasta el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, afirma que Melania Trump busca, al igual que su esposo, crear su propio mito.



"Ella es... mucho más parecida a él de lo que parece", escribió Jordan, quien ganó un premio Pulitzer en 2003. La autora detalla, entre otros aspectos, el apoyo que la primera dama ha dado a la intención de Trump de llegar a la Casa Blanca y su participación en decisiones como la elección del actual vicepresidente, Mike Pence.



"Melania no solo aceptó y abrazó las aspiraciones políticas de Trump, sino que también fue un socio alentador", afirmó la autora. Incluso cita una declaración de Roger Stone, el colaborador del presidente que en febrero pasado fue condenado a 3 años y 4 meses de cárcel por mentir al Congreso y manipulación de testigos, quien indicó: "Ella fue quien finalmente dijo: 'Sabes, Donald, deja de hablar de postularte para presidente y hazlo... Y si compites, vas a ganar'".



También la reportera describe a la primera dama como alguien que sigue adelante "y nunca miraría hacia atrás", en alusión a la forma en la que ha cerrado sus ciclos, por ejemplo, con sus amigos de Eslovenia o tras dejar Nueva York.



La Casa Blanca desacreditó en 2018 un libro que aseguraba que Trump no quería ser presidente y que únicamente se presentó a la contienda electoral de 2016 para lograr publicidad y negocios, así como un artículo que afirmaba que Melania no quería ser primera dama de Estados Unidos "bajo ningún concepto".